مدير «المجالس الطبية»: 3.7 مليار جنيه سنويا ميزانية علاج الفشل الكلوي في الدولة

قال الدكتور محمد زيدان، مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أن علاج الفشل الكلوي في الدولة يقدر بنحو 3.7 مليار جنيه سنويا، مشيرا إلى وجود 3.7 مليون طلب علاج على نفقة الدولة سنويا، وبلغت قيمة المبالغ المدرجة 7.5 مليار جنيه في عام 2023 - 2024 ومطلوب 6 مليارات جنيه لسداد التزمات ومديونيات سابقة، خاصة بعد التحديات الكبيرة، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم لمناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة 2024-2025

«زيدان»: 3.7 مليون طلب علاج على نفقة الدولة

وأكد زيدان أن هناك عددا من التحديات أبرزها تغير أسعار الأدوية والمستلزمات بالشراء الموحد، وعدم تعديل بعض أسعار الأكواد منذ فترة، فضلا عن تغيير سعر الصرف، وزيادة أعداد المرضى، زيادة المديونيات المرحلة من سنوات سابقة، وعدم زيادة الموازنة بنفس نسب الزيادة والمتغيرات.

وأوضح النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن المجلس أوصى بزيادة المخصصات العام الماضي للعلاج على نفقة الدولة لتصل إلى 2.5 مليار جنيه، وعقب ممثل وزارة المالية «الوزارة دبرت 1.1 مليار جنيه بالاتفاق مع وزارة الصحة، وتم اعتماد مخصصات بقيمة 9 مليارات جنيه في موازنة عام 2024 - 2025».