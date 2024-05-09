تطوير ورفع كفاءة حديقة الأمل في بورسعيد ضمن مبادرة «حدائق بلا أسوار»

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة الأمل بشارع الجمهورية بنطاق حي الشرق، والتي تأتي ضمن مبادرة «حدائق بلا أسوار»، لتصبح محافظة بورسعيد إحدى المدن الخضراء.

زيادة المسطحات الخضراء

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن أعمال تطوير حديقة الأمل تشمل إزالة الأسوار، وإضافة نباتات وأشجار وزيادة المسطحات الخضراء داخل الحديقة وإعادة تنظيمها، وصيانة أعمدة الإضاءة العامة ورفع كفاءتها وزيادة عددها، كما سيتم تطوير البرجولات بشكل حضاري وجمالي، وعمل لاند سكيب جديد، وإعادة هيكلة ورسم النجيل، مع الاهتمام بتوفير نظام لمتابعة النظافة والأمن بالحديقة، للحفاظ على ما يجري من تطوير.

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف العمل في تطوير ورفع كفاءة حديقة الأمل، لتصبح لمسة جمالية وحضارية جديدة تزين حي الشرق، في ظل التطورات التي يشهدها حي الشرق مؤخرا.

حدائق بلا أسوار

جدير بالذكر ، أن مبادرة «حدائق بلا أسوار» لقت استحسان أهالي المحافظة لما وجدوه من شكل جمالي رائع واستمتاع أكبر بالمساحات الخضراء الموجودة التي تم وضعها داخل الحدائق.