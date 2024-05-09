تكريم الدكتور أحمد فؤاد باشا في دار الكتب والوثائق (صور)

أقامت دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، حفلًا لتكريم العلامة الدكتور أحمد فؤاد باشا، رئيس اللجنة العلمية لمركز تحقيق التراث بدار الكتب والوثائق. جاء التكريم بمناسبة اختياره شخصية العام التراثية في الوطن العربي من قبل معهد المخطوطات العربية التابع لجامعة الدول العربية.

وأقيم الحفل تقديرا وعرفانا للإسهامات العلمية التي قدمها الدكتور أحمد فؤاد باشا وخاصة ما صدر عن سلسلة تراثنا العلمي التي ترأس هيئة تحريرها، فهو صاحب مدرسة علمية متفردة بما قدمه من توثيق لإسهامات المسلمين في مجالات العلوم المختلفة وفي الحضارة الإنسانية، كما شارك في تأليف عدد كبير من الموسوعات والقواميس وتم إطلاق اسمه على إحدى دفعات كلية دار العلوم.

وأكد الدكتور أسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، أن تكريم الدكتور أحمد فؤاد باشا يأتي تعبيرا عن شكر دار الكتب والوثائق القومية له وتقديرها لشخصه وعلمه وهو أحد رموز العلم في مصر، وله إسهامات في الربط بين العلوم البحته ومدارس التفسير.