دار الكتب تحتفي باللغة العربية وتكرم أحمد فؤاد باشا الخميس

تقيم دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، ندوة بعنوان «اللغة العربية في التراث»، بمقرها على كورنيش النيل، في الثانية عشر من ظهر يوم الخميس المقبل، ويديرها الدكتور أحمد لطفي رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بتفهنا الأشراف.

ويتحدث في الندوة كل من الدكتور أحمد عفيفي أستاذ النحو والصرف والعروض بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، عن «التلطف في اللغة العربية»، والدكتور عبد الكريم جبل أستاذ العلوم اللغوية بكلية الآداب بجامعة طنطا عن «القيم العربية كما تمثلها العرب في لغتهم في التراث».

الدكتور أحمد فؤاد ياشا شخصية العام التراثية في الوطن العربي

وتقيم دار الكتب قبل الندوة حفل تكريم للعلامة الدكتور أحمد فؤاد باشا، رئيس اللجنة العلمية لمركز تحقيق التراث بدار الكتب والوثائق، بمناسبة اختياره شخصية العام التراثية في الوطن العربي من قبل معهد المخطوطات العربية التابع لجامعة الدول العربية.

وذكر بيان صادر عن دار الكتب، أن الحفل يقام تقديرا وعرفانا للإسهامات العلمية التي قدمها الدكتور أحمد فؤاد باشا، خاصة ما صدر عن سلسلة تراثنا العلمي التي ترأس هيئة تحريرها.