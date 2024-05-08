8 استرايجيات لمواجهة الضغوط.. دار الكتب تعقد ندوة توعوية

أقامت دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، ندوة بعنوان «إدارة الضغوط والخرائط الذهنية»، في إطار خطة وزارة الثقافة المصرية لرفع وعي وكفاءة العاملين بالوزارة.

وأكدت الندوة على دور الإرادة في مواجهة الضغوط، واستعرض أنواع الضغوط المختلفة التي يتعرض لها الإنسان، وتم استعراض خطورة الضغوط المستمرة حيث يتسبب التوتر المتواصل لفترات طويلة إلى أمراض نفسية وجسدية خطيرة.

الآثار الناتجة عن الضغوط

وتشمل الآثار الناتجة عن الضغوط التالي:

١- الآثار الصحية القولون العصبي - ألم المفاصل - ضغط الدم- ضعف جهاز المناعة وغيرها من الأمراض، و الآثار السلوكية، والتخريب- الإدمان- نزعة دونية- غياب غير مبرر عن العمل- الإفراط في تناول الطعام- الإرهاق المستمر

واستعرض الدكتور محمد فخر المصادر الشخصية للضغوط وعلاقة نمط الشخصية بدرجة الاستجابة للضغوط فالشخصية الإسفنجية تمتص الصدمات وتستجيب بمرونة للضغوط. كما أشار إلى دور اختلاف النوع والتنشئة الاجتماعية في الاستجابة للضغوط.

استراتيجيات مواجهة الضغوط

وتحدثت الندوة عن استرايجيات مواجهة الضغوط وتشمل:

1- استراتيجية تحقيق السعادة أن نتعلم الفرق بين قناعة القدرات وقناعة الإنجازات وكيف يمكننا الوصول للسعادة رغم الضغوط فالسعادة هى أهداف تتحقق مع سلام نفسي.

2- استراتيجية الأسئلة الثلاثة: أين أنا؟ ما الذي أريد فعله؟ما الذي سأشعر به عندما أحقق ما أريد ؟

3- الاستراتيجيات الخمسة- خطط ليومك- راجع أهدافك

4- مارس الامتنان - ابحث في عقلك الباطن عن الموجود لا المفقود - العلاج بالتنويم المغناطيسي لدى الطبيب النفسي

5- التحكم في الذات

6- الحب والتسامح

7- المفاتيح العشرة «الدوافع- الطاقة- المهارة- التصور - الفعل- التوقعات- الالتزام- المرونة- الصبر- الانضباط»

8- الخرائط الذهنية «تحديد مصادر الضغوط سلوكية- شخصية- تنظيمية وأساليب التعامل الأمثل مع كل مصدر من هذه المصادر»

طرق إدارة الضغوط في العمل والحياة الاجتماعية وتشمل إشباع- استماع- إقناع- امتناع، بالإضافة إلى إدارة الوقت والموارد بمهارة.