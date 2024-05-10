شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 10-5-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة، حالة من الاستقرار النسبي، وسجلت العملة الإماراتية اليوم في بنك القاهرة 12.90 جنيه للبيع، و12.89 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك الرسمية بشأن أسعار العملات الأجنبية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري 12.90 جنيه للبيع، و12.88 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

في حين سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة في بنك مصر 12.90 جنيه للبيع، و12.89 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

كما سجل الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة في بنك الإسكندرية 12.90 جنيه للبيع، و12.86 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة في بنك القاهرة، 12.90 جنيه للبيع، و12.89 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة في بنك قناة السويس 12.90 جنيها للبيع، و12.85 جنيه للشراء.