وظائف شاغرة برواتب مجزية وحوافز.. الشروط وطريقة التقديم

كشف موقع توظيف مصر «فرصنا»، عن حاجة إحدى شركات القطاع الخاص، لممثلي مبيعات داخلية، برواتب 4200 جنيه، وحوافز إضافية حتى 3 آلاف جنيه، وذلك لحملة المؤهلات العالية.

وفيما يلي تفاصيل الوظيفة، والشروط والمميزات، ورابط وطريقة التقديم.

متطلبات الوظيفة

يشترط لهذه الوظيفة، أن يكون المتقدم متوفرا فيه الشروط التالية:

- مستوى الخبرة: متوسطة من سنة إلى ‎3 سنوات.

- الجنس المطلوب: ذكور.

- اللغة الإنجليزية: معرفة الأساسيات.

- السن المطلوب: من 24 إلى 29 سنة.

- الحاسب الآلي: مستوى جيد.

- المؤهل: مؤهل عالٍ.

- مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

مدة العمل: يوم كامل.

مميزات الوظيفة

يحصل المقبول بتلك الوظيفة على راتب يبدأ من 4 آلاف وحتى 4200 جنيه.

- الحوافز الإضافية: تبدأ من 2 وحتى 3 آلاف جنيه.

- يُحتسب الوقت الإضافي.

- تأمينات صحية وتأمينات اجتماعية.

للتقديم على الوظيفة، قم بالدخول إلى موقع توظيف مصر من هنـــــــا، واضغط على «تقدم للوظيفة»، وسجل الدخول إلى الموقع إن لم يكن لديك حساب به، ثم ادخل البيانات المطلوبة منك.