«السياحة» تستعد للاحتفال باليوم العالمي للنحل في 20 مايو

أعلنت وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار بالتنسيق مع الإدارة العامة للوعي الأثري وإدارة التخطيط الاستراتيجي ومؤسسة ازرع شجرة وبالتعاون مع قطاع المتاحف متمثل في المتحف المصري بالتحرير عن عقد ورشة عمل تدريبية عن الاحتفال باليوم العالمي للنحل بالمتحف المصري بالتحرير، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 21 مايو الجاري.

ربط الوعي بالآثار والبيئة

قالت وزارة السياحة والآثار، خلال الإعلان الداخلي الذي تم تعميمه على كافة إدارات وقطاعات الوزارة، إن ورشة العمل التدريبية في الاحتفال باليوم العالمي للنحل، تهدف إلى ربط الوعي بالآثار والوعي البيئي من خلال إلقاء الضوء على تربية النحل في مصر القديمة، فضلا عن توضيح أهمية العسل عند المصريين القدماء، وماهية علامة النحلة في اللغة المصرية القديمة، و⁠القصص والأساطير المرتبطة بالنحل، وتأثير التغيرات المناخية على نحل العسل، وأهمية الدور المجتمعي في الحفاظ على النحل.

تمثيل النحل في الفنون التشكيلية

وأشارت الوزارة إلى أن ورشة العمل التدريبية «الاحتفال باليوم العالمي للنحل» تهدف أيضا إلى معرفة العلافة بين ⁠تربية النحل وتمكين المرأة، وتمثيل النحل في الفنون التشكيلية، لافتة إلى أن ⁠برنامج المحاضرات سيختتم بجولة ميدانية لمجموعة مناحل بمنطقة القاهرة الكبرى.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار أن على الراغبين في حضور ورشة العمل التدريبية، استيفاء البيانات الموضحة بالنموذج المرفق على الرابط، وملء الاستمارة المرفقة بالإعلان، وإعادة إرسالها بصيغة PDF على البريد الإلكتروني الخاص بوحدة التدريب المركزي موضحاً بخانة عنوان البريد الإلكتروني اسم التدريب، في موعد أقصاه الأربعاء المقبل.