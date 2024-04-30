«مسلم» يطالب بزيادة زيارات الطلاب إلى المتاحف المصرية

أوصت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمود مسلم، بضرورة إعداد رؤية لدعم السياحة الثقافية المصرية في العالم.

وقال «مسلم»، خلال مناقشة اللجنة البرلمانية في اجتماعها مساء اليوم الاقتراح برغبة المقدم من النائب إيهاب زكريا، بشأن تأهيل وتطوير متحف الإسكندرية القومي بما يمثل نقطة جذب سياحي وثقافي للمدينة التاريخية، إن مصر تمتلك عددا كبيرا من الآثار والمتاحف التاريخية التي توثق أهمية مصر التاريخية في كل الأزمنة.

زيادة الزيارات المدرسية للمتاحف المصرية

وأشار «مسلم» إلى أهمية زيادة الزيارات المدرسية للمتاحف المصرية بهدف تعريف النشء بتاريخ مصر القديم والحديث، لافتا إلى أن كثير من الدول في العالم لا تمتلك الثروة الثقافيه والتاريخية النادرة لمصر، ولكنها حريصة على الحفاظ على تاريخها.

فيما كشف النائب إيهاب زكريا مقدم الاقتراح برغبة عن تردي حال متحف الإسكندرية القومي رغم احتوائه على كثير من الآثار التي توثق حضارة مصر على مر العصور.

وقال النائب إيهاب زكريا خلال عرضه للطلب، إن هناك بعض أماكن عرض الآثار داخل المتحف خاوية، نتيجة نقل الآثار الرومانية من المتحف إلى المتحف الروماني اليوناني.

وأضاف أنه يجب الاستفادة من المتاحف بشكل يتناسب مع قيمة وحضارة مصر، موضحا أن بعض المتاحف باتت تفتقد لبريقها بسبب الأنشطة الاقتصادية المقامة بداخلها مما يستدعي مراجعة هذا الأمر.

توفير أماكن للهواة والفنانين

وتساءل مقدم الاقتراح برغبة عن مدى الحاجة إلى توفير أماكن للهواة والفنانين أسوة بما يحدث في الأكاديمية التابعة لمتحف اللوفر، وهو ما أيده رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام، مؤكدا أهمية تطوير متحف الإسكندرية القومي.

ووجه «مسلم» سؤالا إلى الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، حول عدد السائحين الأجانب الذين يقومون بزيارة المتاحف المصرية، فيما قال «عثمان» إن 70% من زائري المتاحف من المصريين، ونعمل حاليا على جذب السياحة الأجنبية.

وقال الدكتور مؤمن عثمان خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، إن محافظة الإسكندرية تعد ثاني المحافظات بعد القاهرة في عدد المتاحف، لافتا إلى أن محافظة الإسكندرية تضم 5 متاحف، بينها المتحف الروماني اليوناني، ويرجع عهده إلى نهاية القرن التاسع عشر ويمثل قيمة عالمية.

وشدد «عثمان» على حرص وزارة السياحة والآثار على دعم المتاحف المصرية وتطويرها، قائلا: «نعمل حاليا على انتشال بعض الآثار الغارقة في الإسكندرية لعرضها في الحديقة المتحفية التابعة لمتحف الإسكندرية القومي، مبينا أن المتحف يضم آثارا قبطية وإسلامية قيمة.

وقال إن متحف الإسكندرية القومي هو مبنى تراثي قديم يعاني من مشكلات إنشائية حاليا، ونعمل على حلها للقضاء على الرطوبة، لا سيما أن أحد المشكلات التي يواجهها ري الحديقة بطريق الغمر، والتي تؤدي إلى زيادة الرطوبة، فضلا عن حل مشكلات التهوية، مؤكدا العمل على زيادة الإضاءة داخل المتحف.

مصر تعيش نهضة في مجال المتاحف

وحول نقل بعض الآثار من متحف الإسكندرية إلى المتحف الروماني، قال إن هذه الآثار في الأصل تتبع المتحف اليونانى الروماني.

بينما أكد الدكتور عبد المنعم سعيد عضو اللجنة، أن مصر تعيش نهضة في مجال المتاحف، لكن السياحة الثقافية في مصر والعالم لا تمثل أكثر من 10%، ونحتاج إلى زياداتها.

وطالب النائب عماد الدين حسين بإصدار اللجنة البرلمانية لتوصية بتكثيف زيارات طلاب المرحلة الابتدائية إلى المتاحف، قائلا: «حينما زرت اليابان لاحظت إقبالا غير طبيعي من الأطفال والطلاب على زيارة متحف هيروشيما».