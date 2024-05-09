إذاعة المترو تصدر تنبيها مهما بشأن المحطات الجديدة بالخط الثالث

أذاعت الإذاعة الداخلية للمترو، أنه اعتباراً من صباح يوم الأربعاء المقبل، سيجرى بدء التشغيل التجريبي بالركاب للمحطات الجديدة بالخط الثالث للمترو ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة بالخط، وهي «التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور وجامعة القاهرة».

وفي سياق متصل، أكدت الهيئة القومية للأنفاق، أن المحطات الجديدة نُفذت وفق المواصفات والمعايير العالمية، وبأحدث التقنيات لتقديم الخدمات المتميزة لجمهور الركاب، وتراعي جميع الفئات خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وأشارت الهيئة إلى نجاح فترة التشغيل التجريبي بدون ركاب لاختبار جميع الأنظمة به مثل الإنارة والتكييف والتهوية ومكافحة الحريق للتأكد من صلاحيتها وتحقيق التكامل التام بينها.

تفاصيل الخط الثالث للمترو

- يمتد من محطة عدلي منصور مرورا بالكيت كات ثم يتفرع شمالاً حتى محور روض الفرج

- يمتد جنوبا حتى جامعة القاهرة

- يمتد هذا الخط بطول 41.2 كم

- يشتمل على عدد 34 محطة

- تم تنفيذة على أربعة مراحل

- يعتبر اول شريان عرضي للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى

- حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككى بالجر الكهربائي (شبكة مترو الأنفاق – خطى المونوريل – القطار الكهربائي الخفيف)

- يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتى العتبة وجامعة القاهرة

- يتبادل الخدمة مع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية

- يتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الإستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادى النيل

- يتكامل مع الخط السادس الجارى دراسته في محطة العباسية

- يشتمل هذا الخط على 3 ورش للعمرة لصيانة الوحدات المتحركة العاملة على الخط