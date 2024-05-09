غرفة السياحة: انتهاء موسم العمرة للمصريين بشكل رسمي

مع بداية شهر ذو القعدة من العام الهجري 1445 اليوم، أكد أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، انتهاء موسم العمرة للمصريين بشكل رسمي، موضحا أنه لن تكون هناك أية رحلات عمرة أخرى خلال الموسم الجاري، لافتا إلى أن كافة شركات السياحة المصرية تستعد حاليا لموسم الحج الذي ستنطلق رحلاته نهاية الشهر الجاري.

موسم عمرة ناجح

وأضاف لـ«الوطن»، أن موسم العمرة الجاري كان من أنجح المواسم حيث لم يشهد أية مشكلات جسيمة، مشيرًا إلى أن كافة رحلات العمرة سارت بسهولة ويسر، موضحا أن الموسم لم يشهد أي زحام أو تكدسات للمعتمرين المصريين بالمطارات المصرية والسعودية، لافتا إلى أن أعداد المصريين الذين أدوا العمرة هذا العام اقترب من الـ 700 ألف معتمر.

الاستعداد للموسم المقبل

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أن موسم العمرة المقبل سيبدأ مبكرا مثل العام الماضي، لافتا إلى أن غالبية شركات السياحة استعدت من الآن لموسم عمرة عام 1446 هجريا، إذ قامت بالاتفاق مع الوكالات السعودية العاملة في العمرة، فضلا عن الاتفاق مع الفنادق التي سيقيم بها المعتمرين بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.