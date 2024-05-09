لطلاب الشهادة الإعدادية بالدقهلية.. عرض النماذج الاسترشادية للامتحانات

أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عن وضع نماذج استرشادية للامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة الدقهلية.

وأشار في بيان، إلى أن الهدف من وضع النماذج من قِبل مديرية التعليم بالدقهلية هو وضع الطلاب على الطريق الصحيح للتعامل مع الاختبارات بنظامها الحديث للشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 / 2024.

رابط النماذج الاسترشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية

وأكد أنه يمكن للطلاب تحميل النماذج لمختلف المواد من خلال رابط محدد من هنا، إذ يجري الدخول عليه والضغط على تحميل، ليجري رفع النماذج على الجهاز الخاص بالطالب، ويمكنه الاطلاع عليها لمعرفة نمط الأسئلة والطريقة.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية الترم الثاني

وجاء امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية الترم الثاني 2024 بدايةً من يوم السبت 18 مايو ويستمر حتى الخميس 23 مايو جاء كالآتي:

-السبت 18 مايو مادة اللغة العربية.

- الأحد 19 مايو مادة الجبر والإحصاء ومادة التربية الدينية.

- الاثنين 20 مايو مادة العلوم ومادة التكنولوجيا والكمبيوتر.

- الثلاثاء 21 مايو مادة الدراسات الاجتماعية.

- الأربعاء: مادة الهندسة والدراسات الفنية.

- الخميس 23 مايو مادة اللغة الأجنبية.