سبائك الذهب مثل الحلوى في شوارع كوريا الجنوبية.. ما السر؟

من المألوف وجود أماكن متخصصة لبيع المشغولات الذهبية، لكن الغريب هو طرح سبائك ذهب بجانب الحلوى في المحلات التجارية، حيث تعاونت بعض المتاجر مع شركة متخصصة في الذهب، من أجل التجارة في سبائك ذهبية صغيرة.

ذكرت شبكة «CNBC» أن بعض المتاجر في دولة كوريا الجنوبية، طرحت مجموعة من سبائك الذهب للبيع، يبدأ وزنها من 0.1 جرام وحتى 1.87 جرام، ويصل سعرها إلى 165.76 دولار أمريكي.

يقوم الكوريون بتقديم تلك السبائك كهدايا مع رسائل التهنئة بأعياد الميلاد، وأكثر من اشترى تلك السبائك، هم الأشخاص الذين في الثلاثينات من عمرهم، إذ مثلوا 41% من إجمال المبيعات، أما الأشخاص الذين يعيشون في مرحلة الأربعينات، نسبة شرائهم 35.2%، والخمسينات 15.6%، والعشرينات 6.8%.

زياة نسبة التعاملات الذهبية

وبدوره أكد مجلس الذهب العالمي، أن التعامل بالمشغولات الذهبية في المحلات، جعل نسبة الطلب على العملات المعدنية والسبائك تزيد بنسبة 27%، تلك الزيادة الأكبر منذ عامين، موضحين أن المتاجر الصغيرة تتعامل بالذهب من خلال البيع والشراء أيضًا.

ارتفاع أسعار الذهب في كوريا الجنوبية

كما أدت تلك التعاملات إلى ارتفاع أسعار الذهب في كوريا إلى مستوى قياسي، ووصل إلى سعره 335.3 دولار لكل 3.75 جرام.

شاوكاي فان، رئيس البنوك المركزية العالمية في مجلس الذهب العالمي، تحدث لشبكة «CNBC» عن تعامل اقتصاد الدول الآسيوية مع الذهب، مؤكدًا أن ذلك يرجع إلى عدم اليقين المالي، والشباب هم أكثر فئة تستخدم الذهب في الاستثمار.