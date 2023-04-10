أسعار 7 سبائك ذهب أكثر طلبا في الصاغة.. المصنعية تبدأ من 30 جنيها

تراجعت أسعار الذهب في مصر، أمس الأحد، لأول مرة منذ الجمعة الماضية، ليستقر سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والمستخدم في تصنيع السبائك عند 2474 جنيها، في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الذي يستخدم في تصنيع الجنيهات الذهبية 2165 جنيها، وسط توقعات بتراجع المعدن الأصفر أمام زيادة أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 1856 جنيها، وبيع عيار الذهب 14 بسعر 1443 جنيها، في حين جاء سعر المعدن عيار 12 بـ1237 جنيها، واستقر سعر الجنيه الذهب بعد خسارته أمس 40 جنيها عند 17320 جنيها، بدون مصنعية.

ارتفاع الطلب على السبائك

وتشهد الصاغة المصرية طلبا متناميا على السبائك والجنيهات الذهبية بغرض الاستثمار في الذهب، مقارنة بالمصوغات والمجوهرات، وسط توقعات لأعضاء شعبة الذهب والمجوهرات بتواصل الطلب على السبائك الفترة المقبلة، بعد تراجع السعر قريبا.

أسعار السبائك الذهب في مصر

وتستعرض «الوطن» فيما يلي أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم الاثنين 10-4-2023، مع حساب المصنعية التي تتراوح بين 30 و65 جنيها على الجرام الواحد من المعدن المستخدم في تصنيع السبائك.

1 – سعر السبيكة الذهب BTC «الأوقية» عيار 21 وزن 31.1 جرام هو 78828 جنيها.

2 – سعر السبيكة الذهب BTC 20 جرام عيار 24 اليوم 50741 جنيها.

3 – سعر السبيكة الذهب BTC 5 جرام عيار 24 اليوم 12706 جنيها.

4 – سعر السبيكة الذهب BTC 2.5 جرام عيار 24 اليوم 6393 جنيها.

5 – سعر السبيكة الذهب BTC 1 جرام عيار 24 اليوم 2559 جنيها.

6 – سعر السبيكة الذهب BTC 50 جرام عيار 24 اليوم 126327 جنيه.

7 – سعر السبيكة الذهب BTC 100 جرام عيار 24 اليوم 252654 جنيه.

مصنعية السبائك الذهب

يذكر أن السبائك الذهبية التي تباع مغلفة من قبل الشركات يُستحق عند معاودة بيعها مرة أخرى الحصول على نصف المصنعية «كاش باك» حال ظلت السبيكة الذهبية في غلافها كما هي.