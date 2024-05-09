محمود مسلم: الهدنة السابقة في غزة واجهتها تحديات كبيرة.. ومصر ضمنت تطبيقها

أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار الإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، أن مصر بذلت جهودا كبيرة في تقريب وجهات النظر بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، مؤكدًا أن التفاصيل في الاتفاق كبيرة ومرعبة، ويتم الاتفاق على تسليم الرهائن مقابل الأسرى، والتفاوض على السيدات والأطفال وكبار السن.

دور مصر في تطبيق الهدنة السابقة

وأوضح «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج «كل الزوايا» على قناة «ON»، أن الاتفاق الماضي على الهدنة واجهته تحديات كبيرة في التطبيق، ومصر أدت دورًا كبيرًا للغاية في تقريب وجهات النظر؛ لأن الجانبين معدومي الثقة في بعضهما، مشددًا على أن مصر أدت دورا في تطبيق الاتفاق كذلك بعد إتمامه.

وأشار إلى أنه كلما طال أمد الحرب، كلما انعدمت الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتكون هناك صعوبة في توقيع الاتفاق.