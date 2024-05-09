عبدالمنعم سعيد: البعض يزايد على مصر لتقويض مشروع الإصلاح الوطني

علق الدكتور عبدالمنعم سعيد عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عضو مجلس الشيوخ، على المزايدة على مصر ومطالبتها بالانخراط في الحرب مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وإلغاء معاهدة السلام بسبب العدوان على الدولة الفلسطينية منذ 7 أكتوبر.

وقال «سعيد»، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج كلام في السياسة، المذاع على قناة إكسترا نيوز: «احنا ناس عاطفيون شوية، ففي بداية أكتوبر ونوفمبر كانت المشاعر مرهفة جدا في مصر، وكانت الكلمات كذلك، لأن المذابح والوضع الإنساني تحرك أشياءً كثيرة».

وتابع عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: «للأسف، هذا الانطباع خلق حالة من المزايدة مثل المطالبات بخرق المعاهدة وسحب السفير، هم يريدون تقويض المشروع الإصلاحي الوطني المصري لخدمة المشروع بتاعهم، مكنش عندهم مشروع يتبني، في مشروع لتغيير النساء ومشروع لتغيير نظام التعليم، ومشروع ازاي تتعامل مع القضية الكبرى بتاعتهم وهي الخلافة».