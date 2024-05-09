أكاديمية الفنون تحتفي بمئوية المؤلف الموسيقي جمال عبد الرحيم

ينظم المعهد العالي للموسيقى «الكونسرفتوار» بأكاديمية الفنون، تحت رعاية الدكتور غادة جبارة، وإشراف الدكتور نسرين رشدي عميد المعهد، الحفل السنوي للمعهد، تحت عنوان «مئوية المؤلف الموسيقي المصري جمال عبدالرحيم»، غدا، بقاعة ايورت بالجامعة الأمريكية.

عمل موسيقى مهدى إلى الصوليست كامل صلاح الدين

من المقرر أن يقدم أوركسترا الكونسيرفاتوار الوترى بقيادة المايسترو الدكتور مجدى بغدادى، ارتجالات على لحن بائع متجول بالإضافة إلى عمل موسيقى مهدى إلى الصوليست كامل صلاح الدين كذلك سوف يقدم كورال الكونسيرفاتوار باقة من أجمل الاغانى بقيادة الدكتور أسامة علي.

وقالت الدكتورة نسرين رشدي، إن حفل المعهد تقليد سنوي، يقوم به المعهد كل عام، وسوف يحتفي المعهد هذا العام، بمئوية المؤلف الموسيقي العالمي جمال عبد الرحيم، أحد رواد الموسيقى وأحد أعمدة المعهد.

وأضافت أن الدكتورة غادة جبارة ستكرم عدد من أعضاء هيئة التدريس، لما لهم من دور فعال في إعداد جيل فني مبدع، يرفع اسم مصر في كل المحافل المحلية والعالمية، كما ستكرم الطلاب المتميزين خريجي المعهد لدفعة 2023.