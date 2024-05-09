شروط الحصول على تأشيرة شنجن.. تتيح فرصة السفر لـ27 دولة أوروبية

بتأشيرة واحدة فقط يمكن السفر إلى نحو 27 دولة حول العالم، حيث تتيح تأشيرة شنجن لحاملها التجول عبر 27 دولة والسفر بغرض السياحة، وللعمل أيضًا، وتشمل منطقة «شنجن» الدول التي ألغت إجراءات مراقبة بين حدودها، وأبرزها ألمانيا والنمسا وبلجيكا والدنمارك وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والبرتغال.

وتأشيرة شنجن بحسب موقع «شنجن ترافيل»، هي تأشيرة تسمح لأي شخص بالسفر بشكل قانوني إلى داخل منطقة شنجن، وجرى تخصيصها للسياح وغيرهم من المسافرين لفترات قصيرة، وتسمح لهم بالإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا.

شروط الحصول على تأشيرة شنجن

ومن شروط الحصول على تأشيرة شنجن ما يلي:

- إصدار تأشيرة شنجن من قبل سفارة أو قنصلية إحدى دول منطقة شنجن، يعني أنه يجب الذهاب إلى السفارة الإيطالية على سبيل المثال، والحصول على تأشيرة شنجن.

- لكي تكون مؤهلاً للحصول على تأشيرة شنجن، يجب على الشخص إثبات أن لديه موارد مالية كافية للسفر والإقامة في دول المنطقة، وأنه لا يشكل تهديدًا للنظام العام أو الأمن القومي أو الصحة العامة لأي بلد في منطقة شنجن.

- وجود سبب تستطيع أن تُقنع به الجهات المختصة للحصول على التأشيرة أو الفيزا.

- يمكن الحصول على تأشيرة شنجن لأغراض متعددة وليس السياحة فقط، وهي العمل وزيارة العائلة أو الأصدقاء والثقافة والرياضة والأسباب الرسمية والطبية والدراسة.

صالحة لمدة 6 أشهر

وتأشيرة شنجن، صالحة لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، ويجب أن تتم الإقامة في منطقة شنجن خلال هذه الأشهر الستة.