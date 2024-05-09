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خالد أبو بكر: أي فشل لمفاوضات رفح الفلسطينية مسئولية أطرافها

كتب:

منتصر سليمان
10:06 م | الخميس 09 مايو 2024
الإعلامي خالد أبو بكر

الإعلامي خالد أبو بكر

علق الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، على إعلان مصدر مصري رفيع المستوى اليوم، مغادرة وفود حماس وإسرائيل عقب جولة مفاوضات امتدت لمدة يومين في القاهرة، مشيرًا إلى أن الوفود غادرت القاهرة دون اتفاق نهائي.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه «كل يوم» المذاع على شاشة «ON»، إن مصر قامت بجهود كبيرة لوقف القصف والتدخل في رفح الفلسطينية، وحاولت الوصول لأقصى درجات الاتفاق بين الأطراف، وأي فشل لهذه المفاوضات فهو مسئولية أطرافها.

وأشار إلى أنه ربما يكون هناك خطة بديلة ومرسومة لاقتحام رفح الفلسطينية، في ظل التحركات الإسرائيلية، مضيفًا: الواقع يقول إن إسرائيل قد تقدم على الاقتحام، فالأمور معقدة وصعبة، ورفح الفلسطينية وفقًا للقانون تخضع لسلطة الاحتلال، وللأسف بما نراه في غزة لا قانون دولي ولا غيره والحكم للقوة، والساعات القادمة ستشهد تحركات ميدانية.

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بقلم منتصر سليمان