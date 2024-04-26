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خالد أبو بكر عن اعتقال أساتذة جامعيين مؤيدين لفلسطين بأمريكا: «فين حرية الرأي»

كتب:

محمد عزالدين
11:06 م | الجمعة 26 أبريل 2024
الدكتور خالد أبو بكر

الدكتور خالد أبو بكر

علق الإعلامي والمحامي الدولي، الدكتور خالد أبو بكر، على مشاهد اعتقال اثنتين على الأقل من الأساتذة الجامعيين من سلطات إنفاذ القانون في ولاية جورجيا الأمريكية، بما في ذلك أستاذة الاقتصاد بجامعة إيموري كارولين فوهلين ورئيسة قسم الفلسفة بالكلية، نويل مكافي.

واستعرض خالد أبو بكر، خلال برنامجه «كل يوم» المذاع على قناة «ON»، مشاهد من عمليات الاعتقال لطلاب وأساتذة جامعات أمريكية، قائلًا: «بيعتقلوهم كأنهم بيحاربوا إرهابيين.. أين حقوق الإنسان؟.. لو حدث ذلك في دولة عربية لوجدنا منظمات حقوق الإنسان الأمريكية والأوروبية تشن هجوما عنيفا».

وأشار إلى أن التظاهرات سلمية، والأستاذة الجامعية لم تمارس أي فعل مخالف، مضيفًا: «اعتقال 500 طالب في بلد حرية الرأي والإنسان.. بصوا شوفوا الأمريكان بيعملوا إيه؟.. ما يحدث عار على أمريكا.. فين حرية الرأي والتعبير؟».

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