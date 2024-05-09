ضبط 111 مخالفة تموينية في الأسواق والمخابز بالدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية، عن تنفيذ إدارة الرقابة التموينية عدة حملات مفاجئة على الأسواق والمخابز، وتمكنت من ضبط نحو 111 مخالفة وتحرير محاضر بها.

حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأوضح «دايرة» في بيان، أن الحملات جاءت بناءً على تعليمات الدكتور الوزيرعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مشيرًا إلى جرى تكليف حملات من مديرية التموين لمتابعة الأسواق والمخابز في مراكز: «المنصورة، وتمى الأمديد، والسنبلاوين، وطلخا، ونبروه، وجمصة، والجمالية ، ومنية النصر ، وطلخا».

ضبط 111 مخالفة تموينية

وأشار إلى أنه جرى المرور على عدد 200 مخبز للتأكد من الالتزام بالقرارات والمنشورات الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، لافتًا إلى تحرير 54 مخالفة في الرقابة على المخابز و57 في الرقابة على الأسواق وبيانها كالآتي:

المخابز:

• 5 محاضر تجميع بطاقات بعدد ( 943 بطاقة).

• عدد 1 محضر عدم تمكين حملة.

• عدد 1 محضر مبيعات وهميه بقيمة ( 1765 رغيف ).

• عدد 1 محضر توقف عن الانتاج .

• عدد 6 محاضر عدم وجود سجل تفتيش.

• عدد 11 محضر تصرف في دقيق ( 198 شيكارة).

• عدد 5 محاضر عدم مطابقة للمواصفات .

• عدد 24 محضر نقص وزن ما بين ( 10-32 ) جم .

الأسواق:

• 41 محضر عدم إعلان عن الاسعار.

• عدد 9 محاضر عدم وجود شهادة صحية .

• عدد 5 محاضر ذبح خارج السلخانة.

• عدد 2 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى ( خبز سياحي).