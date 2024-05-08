محافظ القليوبية يوجه بشن حملات لضبط التكاتك والسيارات المخالفة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، جولة ميدانية مفاجئة بمدينتي الخصوص وحي شرق شبرا الخيمة في إطار جولاته الميدانية لمتابعة أعمال النظافة بالشوارع مع شركة نهضة مصر المسؤولة عن ملف النظافة.

وشملت الجولة المرور بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية في المدينة؛ منها محور مدينة الخصوص، محور شركات البترول، إذ تابع الهجان أعمال النظافة التي تجرى بتلك الشوارع، موجها بتكثيف الأعمال للنهوض بالشكل الحضاري لشبرا الخيمة.

العمل على نظافة محور الخصوص

ووجّه محافظ القليوبية بالعمل على نظافة محور الخصوص، بالتنسيق مع شركة النظافة، وضرورة الاستمرار في أعمال النظافة بالمنطقة بالكامل.

تكثيف عدد العمالة والورديات

وكلف بضرورة تكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم، وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية؛ حرصا على سلامتهم، ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى، والاهتمام بتشجير الشوارع، والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد عدد من الشوارع الفرعية بالمدينة لمتابعة سير أعمال النظافة، مناشدا المواطنين بضرورة التعاون مع الشركة الجديدة والالتزام بمواعيد إخراج القمامة، وعدم إلقائها في الشوارع للحفاظ على نظافة المدن وتحسين البيئة.

كما شدد على شن حملة لضبط النابشين وأيضا التكاتك والسيارات التي تسير عكس الاتجاه والتنسيق مع إدارة المرور لضبط أي توكتوك يسير في الطرق الرئيسية أو على الطريق الدائري، بالإضافة إلى شن حملة أخرى لرفع السيارات المكهنة في وسط الشوارع الرئيسية ورفعها فورا لتسببها في عرقلة الحركة المرورية وخلال الجولة جرى ضبط سيارتين تقفان في الانتظار الممنوع بمحور الخصوص، موجها باتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين والتنبيه على عدم الوقوف مرة أخرى.