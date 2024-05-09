عبدالمنعم سعيد: الانقسام بين أمريكا وإسرائيل يتسع

أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس الهيئة الاستشارية بالمركز المصري والدراسات الاستراتيجية وعضو مجلس الشيوخ، أن الجانب الفلسطيني مصمم على أن تخرج حماس من الساحة الفلسطينية ومن قطاع غزة وهو ما يرفضه حماس، مشددًا على أنه كان المقصود من هذه المباحثات هو أن يكون هناك مرحلة تهدئة، لكن يبدو أن مباحثات القاهرة وصلت إلى نقطة يصعب منها إبرام اتفاق في هذه المرحلة.

توقعات باستمرار المفاوضات

واوضح «سعيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، أن الطرفين يريدون جولة عسكرية جديدة تحدد بعدها تقييم الموقف لدى كل طرف، مؤكدًا أنه لا يزال هناك توقعات باستمرار المفاوضات، مشيرًا إلى أنه سبق الحرب الجارية في قطاع غزة هي الخامسة وهي أطول زمنًا وأكثر كثافة، لكن لا تخرج من ناحية نطاق العملية السياسية عن ما جرى بالأربع حروب السابقة.

وأشار إلى أنه بدأ أن يكون هناك انقسام داخل كل معسكر، ولكن ما يجرى في جبهة حماس غير واضح، موضحًا أن الانقسام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل يتسع وهناك موقف واضح من الإدارة الأمريكية فأنه في حالة دخول رفح الفلسطينية سيؤدي لتوقف إرسال سلاح أمريكي إلى إسرائيل، مشددًا على أن هناك تطورات على الجانبين وهي معتادة، والإشكالية أن هناك تصور لدى حماس وإسرائيل بتحقيق نصر على الطرف الآخر.

إسرائيل دولة مصنعة للسلاح

وأضاف أن إسرائيل دولة مصنعة للسلاح ولديها مخزون كبير، موضحًا أنه حتى الآن لم تتقدم إسرائيل خطوة واحدة، ليس هناك ما يشير بأن إسرائيل في طريقها إلى النجاح، موضحًا أن مع استمرار العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية ستكون مشاهدة الأزمة الإنسانية رهيبة وأمريكا غير قادرة ولا تستطيع تحمل ذنب ذلك.