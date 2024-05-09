أحمد ناجي قمحة: علاقة أمريكا بدولة الاحتلال الإسرائيلي.. أبوية

قال أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن الولايات المتحدة الأمريكية باتت الآن تدرك أن مصالحها مع المنطقة العربية في أقصى لحظات الاختبار الجدي، لافتًا إلى أنها تجد ضغوطات مصرية وسعودية وقطرية وأردنية وشرحا تفصيليا من كافة المعنيين بإدارة هذا الملف واتصالات مستمرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والزعماء العرب وهو ما يضع أمريكا في مأزق.

أمريكا تحت ضغط من دعمها لإسرائيل

وأضاف قمحة، خلال مداخلة ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن الوضع بالنسبة لأمريكا بات في جعل مصالحها في المنطقة واتصالاتها في كفة واستمرار دعمها لإسرائيل في كفة أخرى، لافتًا إلى أن أمريكا اعتادت منذ بداية الأحداث على تصريحات تعطي فيها الأمل أن تكون عادلة في التعامل مع القضية.

تشابك المصالح بين أمريكا وإسرائيل

وواصل: «كل من ذهب إلى أمريكا وجد أن العلاقة بينها وبين دولة الاحتلال الإسرائيلي علاقة أبوية والترابط والتشابك المصلحي في العلاقات بينهما هو في المقام الأول دون أي اعتبارات أخرى، والتصريحات التي تطلقها الولايات المتحدة الأمريكية هي تصريحات استهلاكية، بالإضافة إلى أن إسرائيل تحصل على دعم عسكري مفتوح من أمريكا خلال كل الحروب التي خاضتها في المنطقة العربية».