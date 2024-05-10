«هدعي عليك في كل صلاة».. ريهام سعيد تنشر فيديو جديد بعد تشوه وجهها

نشرت الإعلامية الشهيرة ريهام سعيد، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، لتبحث عن طبيب تجميل جديد، بعد العملية الخاطئة التي أدت إلى تغير ملامحها بشكل كبير.

وعلقت الإعلامية ريهام سعيد عبر «إنستجرام» قائلة:«مفيش أي دكتور عنده علاج يرجعني بني آدمة، قررت أسلم أمري لله وأعيش كده بس هادعي عليك كل يوم في كل صلاة.. دمرتني ودمرت حياتي حسبي الله ونعم الوكيل».

الجمهور يحاول دعم ريهام سعيد

بعد نشر الفيديو حازت الإعلامية ريهام سعيد على دعم جمهورها، الذين وجهوا لها بعض الكلمات للرفع من روحها المعنوية، حيث كتبت إحدى المعجبات: «أستاذة ريهام شكلك كويس أوعي تعملي حاجة تاني، العبي شوية رياضة بس وهترجعي أحسن من الأول»، وقالت أخرى: «على فكرة إنتي جميلة بلاش تتعبي نفسك واحمدي ربنا أنها جت على قد كده».

الإعلامية ريهام سعيد تتهم طبيب تجميل بتشويه وجهها

كانت الإعلامية ريهام سعيد اتهمت طبيب تجميل بتشويه وجهها، وخرجت بمقطع فيديو نشرته عبر صفحتها بموقع التواصل «انستجرام»، وشرحت من خلاله التغيرات التي حدثت لها، مٌشيرة إلى أن الطبيب قبل شهرين قام بحقن «الفيلر» بجانب عينيها، وباتت العين لا تظهر بشكل طبيعي.