تفاصيل بلاغ ريهام سعيد للنائب العام ضد طبيب تجميل.. «تشويه وجه وتصوير دون علم»

تحرك قانوني تصعيدي جديد من الإعلامية الشهيرة ريهام سعيد، في محاولة للحصول على حقها القانوني، ضد طبيب التجميل اللبناني نادر صعب، في القضية الشهيرة التي أثارتها الإعلامية قبل أسابيع قليلة، تتهم خلالها اللبناني بإحداث تشوهات بالغة في وجهها، ظهرت بعد خضوعها لعملية تجميل تحت إشرافه الشخصي.

تصعيد جديد من ريهام سعيد ضد الطبيب اللبناني

ريهام سعيد تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد الطبيب الشهير نادر صعب، تتهمه بعدة اتهامات، أبرزها إحداث تشوهات جسيمة في وجهها، وذلك بعد ارتكاب بعض الأخطاء أثناء إجراء عملية جراحة تجميلية في وجهها، إضافة إلى ذلك تصوير تفاصيل العملية دون علمها أو إذن مسبق منها، مستغلا كونها تحت تأثير التخدير، وذلك وفقا للبلاغ المقدم إلى النائب العام.

وحمل البلاغ المقدم للنائب العام، تفاصيل الواقعة بالكامل، في إشارة إلى أن ريهام تعمل في مجال الإعلام، تحرص على الظهور بأفضل مظهر، وبعدما ولاحظت ترهلًا في خديها بعد إنقاص وزنها، لذلك رغبت في تحسين مظهرها لتكون مثل زميلاتها في المجال، وبناءً على نصيحة بعض المعارف، توجهت إلى جراح تجميل شهير في بيروت، أخبرته برغبتها في رفع خديها فقط، ورغم تشديدها على عدم رغبتها في أي تدخل جراحي في منطقة حول العينين، إلا أنه فعل عكس ذلك.

بعد إجراء العملية الجراحية بأيام، كانت تأمل في أن تلمس تطورا ملحوظا للعملية الجراحية، وتحسن مظهر وجهها من أثر العملية، لكنها تفاجأت بتدهور ملامح وجهها بعد عودتها إلى القاهرة، إذ ظهرت أعراض تشوه في المنطقة أسفل العينين والجانبين العلويين للوجه، كما لاحظت وجود حرق أسفل العين اليمنى ورعشة دائمة في جفنها، ولم تكن هذه الأعراض موجودة قبل العملية.

بحسب البلاغ، اكتشفت الإعلامية ريهام سعيد أن الطبيب اللبناني المشكو في حقه تجاوز طلبها بعدم التدخل في منطقة العينين، وأجرى فتحات عرضية في جانبي الوجه، مخالفاً الأصول الطبية، وفقا لما أكدته التقارير الطبية وآراء المتخصصين أن الجراح ارتكب أخطاء جسيمة، وخالف أبسط قواعد وأصول جراحة التجميل.

الإعلامية عبَّرت عن عدم رضاها عن التشوه المتفاقم في وجهها

وقال البلاغ، إن الإعلامية عبَّرت عن عدم رضاها عن التشوه المتفاقم في وجهها وإصابتها في أعصاب عينيها، وبعد مواجهته بذلك حاول التهرب من المسؤولية، مدعيًا أن الأمور ستتحسن مع الوقت، فيما نشر الجراح صورًا وفيديوهات للعمليات الجراحية دون طلب منها أو إذن، كما أرسل الجراح فيديو للسيدة وهي تحت تأثير التخدير الكامل دون مبرر، ولم تكن السيدة مرتدية ملابس مناسبة في الفيديو، كما عبث الجراح في وجه السيدة دون ارتداء قفازات طبية، مخالفًا القواعد الطبية.