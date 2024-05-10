هل تعرضت للسحر؟.. كواليس حلقة فريدة سيف النصر مع عمرو الليثي

في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء الاثنين المقبل من برنامج «واحد من الناس»، على شاشة «الحياة»، تحل النجمة فريدة سيف النصر، ضيفة مع الإعلامي عمرو الليثي.

وتكشف «سيف النصر» لأول مرة، أسرار وكواليس لا يعرفها أحد عن حياتها الفنية والإنسانية، في أجرأ حواراتها، وبدايتها الفنية، وغيابها عن الدراما ثم عودتها.

فريدة سيف تكشف أسرار جديدة

وتكشف فريدة سيف النصر، عن الإصابات التي تعرضت لها أثناء تصوير آخر مسلسلاتها، والهجوم الكبير التي تعرضت له بعد خلعها الحجاب وكواليس وفاة أخيها، وأصعب الشائعات التي تعرضت لها، وكم مرة تزوجت، والخلاف بينها وبين والفنانة عفاف شعيب، وهل تعرضت للسحر بالفعل؟