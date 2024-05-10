رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

هل تعرضت للسحر؟.. كواليس حلقة فريدة سيف النصر مع عمرو الليثي

كتب:

أحمد شعراني
12:49 ص | الجمعة 10 مايو 2024
عمرو الليثي مع فريدة سيف النصر

عمرو الليثي مع فريدة سيف النصر

في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء الاثنين المقبل من برنامج «واحد من الناس»، على شاشة «الحياة»، تحل النجمة فريدة سيف النصر، ضيفة مع الإعلامي عمرو الليثي.

وتكشف «سيف النصر» لأول مرة، أسرار وكواليس لا يعرفها أحد عن حياتها الفنية والإنسانية، في أجرأ حواراتها، وبدايتها الفنية، وغيابها عن الدراما ثم عودتها.

فريدة سيف تكشف أسرار جديدة

وتكشف فريدة سيف النصر، عن الإصابات التي تعرضت لها أثناء تصوير آخر مسلسلاتها، والهجوم الكبير التي تعرضت له بعد خلعها الحجاب وكواليس وفاة أخيها، وأصعب الشائعات التي تعرضت لها، وكم مرة تزوجت، والخلاف بينها وبين والفنانة عفاف شعيب، وهل تعرضت للسحر بالفعل؟

اقرأ المزيد:

فريدة سيف النصر تغالب دموعها على الهواء بسبب أغنية لـ«وردة» (فيديو)

هدد صحة النجمة فريدة سيف النصر.. ما هو تسمم الدم وأعراضه؟

تسمم بالدم.. أول تعليق من فريدة سيف النصر بعد أزمتها الصحية

التفاصيل الكاملة لإصابة فريدة سيف النصر خلال تصوير مسلسل في لبنان

فريدة سيف النصر تهنئ إسعاد يونس على فيلمها الجديد «عصابة عظيمة»
بقلم أحمد شعراني