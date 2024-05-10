قناة إسرائيلية: جزء كبير من الضغط الأمريكي سببه الاحتجاج المصري

بثت محطة كان 11 الإسرائيلية تقريرًا حول المباحثات الفلسطينية الإسرائيلية حول التهدئة، وقال مراسل القناة للشؤون السياسية روعي كاتس، إن جزءا كبيرا من الضغط الأمريكي على إسرائيل سبب هالاحتجاج المصري.

ونشرت القناة عبر شاشتها: «مصدر مصري في حديث مع قناة كان للأخبار، قال إن على الأمريكيين إيجاد حل لانعكاسات التصرفات الإسرائيلية، لأن العملية في رفح الفلسطينية تدمر سبل الوساطة المصرية».

الولايات المتحدة تعلق على اجتياح رفح

يُذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت أن الولايات المتحدة تعتقد أن عملية رفح الفلسطينية ستضعف موقفها في المحادثات المتعلقة بالمحتجزين وستقلل من مكانتها في العالم، مؤكدة أنهم مستمرون في الانخراط مع إسرائيل في دراسة التعديلات التي وضعتها حماس على مقترح الهدنة، وأنهم يتواصلون مع إسرائيل بشأن خيارات أخرى في رفح الفلسطينية بدلا من عملية عسكرية كبيرة.

وأكدت الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تواصل العمل لمحاولة وضع اللمسات الأخيرة على نص اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بيان لوازرة الدفاع الأمريكية جاء فيه: «اتخذنا قرارا بوقف إحدى شحنات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل من أجل تقييم كيفية استخدام إسرائيل تلك الأسلحة، وأي خسارة في أرواح المدنيين الأبرياء مأساة كبيرة وعلى إسرائيل الالتزام بالقانون الإنساني الدولي».

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أمريكي، أن بايدن أعطى نتنياهو إنذارا نهائيا بحماية المدنيين، وإلا فإن السياسة الأمريكية ستتغير.