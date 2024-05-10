صحيفة ألمانية: «FLiRT» قد يكون المتحور الأكثر خطورة لـ«كوفيد-19».. تحذير لهذه الفئات

خطر جديد يداهم البشرية بعد الإعلان عن انتشار متحور فيروس كورونا الجديد «FLIRT»، الذي بدأت معدلات الإصابة به ترتفع في الولايات المتحدة الأمريكية وبعدها ألمانيا، ما أثار تخوفات حول مدى خطورة وفعالية اللقاحات تجاهه.

FLiRT قد يكون المتحور الأكثر خطورة لكوفيد - 19

ويرى أطباء أن متحور FLiRT قد يكون المتحور الأكثر خطورة لفيروس كورونا، لما يمتلكه من قدرة على الانتشار، ثبت أنها أعلى من متحور «JN.1»، مما قد يجعله السلالة المهيمنة عالميًا، وهي الفرضية التي تدعمها دراسة يابانية أولية، وفقا لصحيفة «The Munich Eye» الألمانية.

وتابعت الصحيفة: على الرغم من أن متحور أوميكرون «Omicron JN.1» كان الأكثر انتشارا في الأشهر الأخيرة، إلا أن متحور «FLiRT» ظهر فجأة وأصبح يمثل 25% من إجمالي الحالات في الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر أبريل، وفقًا للبيانات الحديثة الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية «CDC» ما يجعل ألمانيا تسلط الضوء على المتحور «FLiRT» خوفا من انتشار غير مسبوق.

Stiko توصى بضرورة أخذ الجرعات المعززة

ودعا الخبراء الأشخاص الأشخاص الذين يعانون من ضعف في المناعة، وكبار السن إلى تناول تطعيمات إضافية، وخصوصا الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

وأكدت لجنة التطعيم الدائمة «Stiko» على ضرورة الحصول على الجرعات المعززة للقاحات ضد الفيروسات التاجية السنوية خصوصا للأشخاص المعرضون للخطر، وسط استعدادات للتحولات المحتملة في مسار الوباء.