بكاء المنتج أحمد السبكي بسبب ابنه كريم.. ما القصة؟

ظهر أبطال فيلم شقو ضيوفا على إحدى حلقات برنامج معكم الذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي عبر شاشة قناة cbc وكان من بينهم بطلة العمل الفنانة يسرا التي كشفت عن مفاجأة وهي بكاء منتج العمل أحمد السبكي.

بكاء المنتج أحمد السبكي بسبب فيلم شقو

قالت الفنانة يسرا إنها رأت إشادات الجمهور في العرض الخاص لفيلم شقو، التي أثرت في المنتج أحمد السبكي، وجعلته يشعر بفخر كبير كون ابنه كريم السبكي هو مخرج العمل وهو ما جعل عينيه امتلأت بالدموع وبكى من التأثر.

وأكد كريم السبكي لـ منى الشاذلي بأنه لم ير هذه اللقطة ولكنه لو كان رأها لكان بكى هو الآخر، «عايز أقول إن المنتج أحمد السبكي دايما كان مع أي حد بيشتغل معاه بيعمله اللي هو عاوزه، هو من مدرسة إني أعمل للفيلم كل اللي محتاجه وعارف كويس أوي هيستغل دا إزاي بعد كدة».