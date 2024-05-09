شقو يحتل المركز الثاني في شباك التذاكر.. حقق 338 ألف جنيه خلال 24 ساعة

يواصل فيلم شقو للنجم عمرو يوسف نجاحه في دور العرض السينمائية، والذي جرى طرحه خلال موسم أفلام عيد الفطر، ولا زال يحظى باهتمام الجمهور، ما جعله يتصدر المركز الثاني في شباك تذاكر الايرادات بعد طرح فيلم السرب، والذي تدور أحداثه في إطار تشويقي أكشن، حيث تضم دور العرض السينمائية كل من أفلام السرب، شقو، فاصل من اللحظات اللذيذة، عالماشي.

إيرادات فيلم شقو

وأوضح مدير التوزيع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، أن فيلم شقو للفنان عمرو يوسف حقق أمس الأربعاء إيرادات بلغت 338 ألفًا و737 جنيهًا، ليتجاوز إجمالي الإيرادات 65 مليون جنيه.

أحداث فيلم شقو

وتدور أحداث فيلم شقو في إطار تشويقي، حول بعض الأصدقاء تجمعهم علاقة وطيدة، ولكن بعد ذلك يقومون بأعمال خارج القانون ويتورطون في مشكلات خطيرة، وتبدأ رحلتهم في النجاة في إطار من الأكشن الممتزجة بالكوميديا.

أبطال فيلم شقو

الفيلم من بطولة عمرو يوسف، أمينة خليل، محمد ممدوح، محمد جمعة، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم النجمة يسرا، عباس أبو الحسن، المطرب الشعبي محمود الليثي، وآخرين، والفيلم من إخراج كريم السبكي.