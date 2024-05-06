«فوم بارتي» ترفع إشغالات فنادق الغردقة في شم النسيم لـ 95% «صور»

نظمت فنادق الغردقة حفلات «فوم بارتي» على حمامات السباحة والشواطئ المفتوحة احتفالا بشم النسيم، ما ساهم في جذب آلاف المصريين من رواد السياحة الداخلية بمشاركة السياح الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، وذلك في أجواء مبهجة، وسط التقاط الجميع للصور التذكارية.

حفلات فوم على شواطئ الغردقة

وأكد علاء الدين محمود رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، توافد الآلاف من المصطافين على شواطئ وفنادق الغردقة لقضاء احتفالات شم النسيم، لافتاً إلى ارتفاع نسبة الأشغال بالفنادق لتتجاوز الـ95% . ونظمت الفنادق حفلات «الفوم بارتي» على الشواطىء، وسط حالة من البهجة بمشاركة السياح الأجانب من مختلف الجنسيات.

شم النسيم على شواطئ الغردقة

وأشار مصطفى نصار مدير أحد الفنادق السياحية بالغردقة، إلى أن الفنادق استقبلت اليوم آلاف السياح - مصريين وأجانب - لقضاء احتفالات شم النسيم على الشواطئ، لافتا في تصريحات لـ الوطن إلى أنه جرى إعداد بوفيه خاص لهذا الاحتفال ضم «بيض ملون وترمس في وجبة الإفطار و فسيخ ورنجة وأسماك لوجبة الغداء».

احتفالات خاصة بشم النسيم على شواطئ الغردقة .

وشملت الاحتفالات يوم ترفيهي ومسابقات رياضية وألعاب للأطفال، وتبادل الجميع التهاني مع السائحين الأجانب بعيد شم النسيم.

وكشف سليمان سعيد مدير الأمن بفندق سياحي بالغردقة في تصريحات لـ«الوطن»، عن تنظيم استقبال خاص للنزلاء الذين توافدو منذ الصباح، وسط إجراءات أمنية، لقضاء احتفالات شم النسيم على الشواطئ المفتوحة، والاستمتاع بحفلات «فوم بارتي».