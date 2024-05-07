أجمل شاطئ في الغردقة.. وجهة الملوك والمشاهير وعمره 60 عامًا (فيديو)

تتجه الأنظار نحو مدينة الغردقة وشواطئها المختلفة مع بداية فصل الصيف، وسط استعدادات مُكثفة من قبل المحافظة لاستقبال الضيوف والسياح من جنسيات متعددة، لقضاء إجازتهم الصيفية على شواطئ البحر الأحمر.

ورصدت عدسة «الوطن» عبر بث مباشر الأجواء الساحرة على شاطئ شيراتون، وهو الأشهر في مدينة الغردقة ومن أكثرها جمالًا، كما أنه وجهة سياحية رائعة على البحر الأحمر في مصر.

ووفقًا لبيانات محافظة البحر الأحمر فإن هذا الشاطئ يتميز بمياهه الصافية، ذات اللون الفيروزي الجميل والشعاب المرجانية الساحرة.

شاطئ شيراتون..أشهر شواطئ الغردقة

وتشير بيانات المحافظة إلى أن شاطئ شيراتون تأسس قبل 60 عامًا، وهو وجهة مثالية لمحبي الغوص والغطس، حيث يحتضن المياه العديد من أنواع الأسماك النادرة والشعاب المرجانية الملونة، كما أنه وجهة مٌفضلة للملوك والزعماء والمشاهير من جميع أنحاء العالم من بينهم الرؤساء الراحلين محمد أنور السادات، والعقيد معمر القذافي وملوك الأردن والسعودية وبعض الفنانين من ضمنهم الزعيم عادل إمام.

أجواء ساحرة في مدينة الغردقة

ويتمتع الزوار بأشعة الشمس والرمال الناعمة على الشاطئ، ويمكنهم ممارسة الهوايات مثل ركوب الأمواج والتزلج على الماء، بالإضافة إلى ذلك، توفر الغردقة مجموعة واسعة من المنتجعات الفاخرة والفنادق والمطاعم التي تقدم خدمات متميزة وكذلك الأطباق المحلية والعالمية الشهية.

رواج ممارسة الرياضات والهوايات في فصل الصيف بالمدينة

يعتبر الممشى السياحي شمال الغردقة من بين المناطق السياحية التي يقصدها السياح في مدينة الغردقة، مع بداية فصل الصيف لمٌمارسة رياضة المشي وركوب الدراجات في المسار المخصص لها في الممشى.

ويتوقع مسؤولي محافظة البحر الأحمر أن يشهد موسم الصيف المقبل ازدهارًا كبيرًا في قطاع السياحة بالمدينة، حيث يتوافد السياح من جميع أنحاء البلاد للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة والأنشطة الترفيهية المتنوعة.