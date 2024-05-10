طريقة سحرية للحفاظ على الجبن طازجا لفترة أطول.. «مش هيبوظ بسرعة»

الجبن من الأطعمة التي تتعرض للتلف سريعا، إذ إنّ مدة صلاحيتها نحو 5 أيام وذلك لاحتوائها على نسبة كبيرة من المياه والبروتين، بحسب حديث الدكتورة مي تاج الدين استشاري سلامة الغذاء، خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة»، لكن يمكن لربات البيوت اتباع طريقة سحرية للحفاظ على الجبن طازجًا لفترة أطول، بحسب صحيفة «إكسبريس» البريطانية.

طريقة سحرية للحفاظ على الجبن طازجًا لفترة أطول

الصحيفة البريطانية، نقلت عن خبيرة الطبخ والتخزين الفرنسية إستيل كوين، أنّ هناك طريقة سحرية للحفاظ على الجبن طازجًا لفترة أطول إذا جرى تخزينه بطريقة صحيحة، إذ يجب عدم وضعه في الأرفف العليا للثلاجة بسبب بيئة الهواء الرطبة، ما يجعله يصبح قاسيًا وغير صالح للأكل.

خبيرة التخزين والطبخ، أكدت أنّ الجبن قد يفسد بسرعة بسبب تخزينه في الثلاجة بشكل خاطئ، موضحة أنه يجب دائمًا تخزين الجبن في الدرج السفلي للثلاجة مع الخضروات: «بشكل عام فإن الثلاجة أضمن مكان لتخزين الجبن، لكن علميًا يمكن أن يفسد بمعدل أسرع بسبب بيئة الهواء الرطبة في الثلاجة، ومجرد تركه على الرف العلوي يمكن أن يؤدي إلى جفافه وأنّ يصبح متعفنًا».

كيفية تخزين الجبن

خصائص الثلاجات الباردة والتجفيفية لا تتناسب مع احتياجات الجبن، بحسب «كوين»، لذلك يجب ألا يكون الجبن على اتصال مباشر بالهواء الموجود في الثلاجة، فإذا جرى تخزينه في الهواء داخل الثلاجة، فسيتم امتصاص كل الرطوبة الموجودة في الجبن وتنتشر الرائحة الكريهة بعد أيام لذلك تجنب وضعه في الأرفف العليا ويفضل وضعه في أسفل درج».

والاحتفاظ بالجبن إلى جانب الخضروات الخاصة بك، سيزيد من محتوى الرطوبة في البيئة مما سيجعله تدوم لفترة أطول، وفقًا لـ«إيستيل»: «يمكن لف الجبن في ورق صانع الجبن المصمم خصيصًا للحفاظ عليه بدلاً من لفه في غلاف بلاستيكي أو رقائق القصدير، أو تخزينه في حاوية حفظ الطعام».

ومن الأفضل حفظ جبن الشيدر ملفوفًا بالشمع، أو بورق الجبن، أو في وعاء حفظ الطعام في الثلاجة، إذ يمكن تخزينه لمدة تصل إلى 4 أسابيع: «يمكن استخدام أدوات حفظ الطعام البلاستيكية، لكن الزجاج يكون أفضل إذ يسمح بالحفاظ على الرطوبة بشكل أفضل وتجنب الروائح، وسيحافظ على الجبن الطري لمدة تصل من أسبوعين إلى 4 أسابيع، بينما تستمر الأجبان الصلبة لمدة تصل إلى 7 أسابيع، إذا خُزنت بشكل صحيح».