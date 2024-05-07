لماذا تفسد الجبن خلال 5 أيام؟.. اعرف مدة الصلاحية حسب النوع

الجبن من الأطعمة التي تفسد سريعًا، لأنه كلما زادت نسبة المياه والبروتين في المواد الغذائية كلما زادت سرعة فساده، بسبب زيادة نسبة البكتيريا فيها، بحسب الدكتورة مي تاج الدين، استشاري سلامة الغذاء، مشددة على ضرورة حفظ الجبن والألبان في الثلاجة أو مكان بارد عمومًا لتقليل النمو البكتيري وزيادة عمر الجبنة.

اختلاف فترة صلاحية أنواع الجبن

قالت مي، خلال حوارها لبرنامج «السفيرة عزيزة»، تقديم الإعلاميتين نهى عبدالعزيز ورضوى حسن، عبر فضائية «DMC»، إن صلاحية الجبنة تختلف على حسب حالة تخزينها سواء كانت العلبة مفتوحة أو غيره، وعلى حسب نوع الجبنة، مشيرةً إلى أنه من الطبيعي أن تظل الجبنة لمدة أسبوعين سليمة دون أي تعفن بكتيري، والجبنة المفتوحة تبقى من 3 إلى 5 أيام.

سبب سرعة فساد الجبن القريش

وواصلت استشاري سلامة الغذاء: «باختلاف نوعية الجبنة يختلف امتداد صلاحيتها، فالجبنة التي بها نسبة عالية من الملوحة، تمتد صلاحيتها لفترة أطول، مثل الجبنة البراميلي والحادقة وغيرها، أما بالنسبة للجبنة القريش فهي من الجبن التي تحتوي على قيمة غذائية عالية جدًا، لكن عند تصنيعها يقوم بعض المصنعين بتصنيعها من اللبن غير المغلي، مما يتسبب في ترك نسبة كبيرة من البكتيريا، التي تتسبب في سرعة إفسادها».