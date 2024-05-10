معلومات عن البلوجر محمد فرج بعد زواجه من الإعلامية لينا الطهطاوي (فيديو)

احتفلت الإعلامية لينا الطهطاوي، بزفافها مساء أمس في أحد الفنادق الكُبرى، على البلوجر الشهير وصانع المحتوى محمد فرج، في حفل كبير حضره نجوم الفن والغناء، على رأسهم محمود العسيلي، تامر حسني، وعزيز مرقة، والفنانة هنا الزاهد، وبعض صناع المحتوى.

وأطلت العروس، بإطلالة ملكية إذ ارتدت فستانا مرصعا بالفصوص اللامعة، مع طرحة الزفاف التقليدية، ولم تتغير ملامحها كثيرًا عن المعتاد، إذ ظهرت بالشعر الويفي المنسدل، والمكياج الترابي بألون النود، كما اعتاد جماهيرها.

ومع تداول مقاطع الفيديو المصورة حول حفل الزفاف، ترصد «الوطن» في السطور التالية، معلومات عن البلوجر محمد فرج زوج الإعلامية لينا الطهطاوي، وفقًا لحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

من هو البلوجر محمد فرج زوج لينا الطهطاوي؟

- اسمه محمد فرج.

- وُلد في عام 1998.

- هو أحد صناع المحتوى ويوتيوبر مصري شهير.

- درس في كلية التجارة.

- في العقد الثاني من عمره.

يتابعه 4 ملايين شخص على «إنستجرام»

- اشتهر قديمًا بتقديم مقاطع فيديو قصيرة كوميدية عن الحياة اليومية.

- أوضح من قبل أن هوايته الكتابة والتمثيل.

- يعمل في واحدة من شركات الإعلانات والدعاية.

- لديه أكثر من 4 ملايين متابع عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»

- تقدم للإعلامية لينا الطهطاوي في نهاية العام الماضي، بعدما أعد لها مفاجأة كبيرة إذ قدم لها خاتما من الألماس على جزيرة في المياه.