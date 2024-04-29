استحداث إدارة للتدخل السريع لرفع كفاءة منظومة النظافة بالقاهرة

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن ملف النظافة والتجميل يعد أحد أهم أولويات العمل داخل محافظة القاهرة لما له من أثر بيئي، وكذلك لأثره المباشر على صحة المواطنين، مؤكدًا أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل من أجل تحسين جودة حياة المواطنين.

استعادة المظهر الحضارى

وثمن محافظ القاهرة ما تقوم به هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة من أجل استعادة المظهر الحضاري لشوارع وميادين العاصمة، وكذلك سعيها لتطبيق كافة الأساليب التكنولوجية الحديثة لتطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة بها مشيدًا بما تقوم به الهيئة من أعمال التطوير سواء في أساليب التعامل مع المخلفات أو تطوير وإصلاح المعدات والاهتمام برفع كفاءة العنصر البشرى بها مما جعلها محل إشادة من كافة المسئولين بالدولة.

التدخل السريع

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة استحدثت ضمن أعمال التطوير بها «إدارة للتدخل السريع»، تهدف إلى الاستجابة السريعة للأحداث الطارئة ضمن أعمال تطوير أداء الخدمة المقدمة للمواطنين، وتم مد الإدارة بأحدث الأدوات والآلات الحديثة المستخدمة في قطاعات النظافة وفق أحدث المعايير العالمية.

وأشار اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، إلى أن إدارة التدخل السريع تضم أحدث ما لدى الهيئة من مكانس آلية، وسيارات الشفط، والحاويات المجهزة بمكن شفط القمامة الكبيرة، وتروسيكلات المياه، وتروسيكلات جمع القمامة وكمبروسر الهواء، وجرارات الكنس الآلي لتنفيذ أكبر خطة تشغيل يومية تعمل علي مدار 24 ساعة للتعامل الفوري مع المخلفات والتراكمات وكل ما يظهر من المستجدات أولًا بأول لإظهار العاصمة بالمظهر الحضاري والجمالي الذى يتواكب مع ما يتم فيها من تطوير شامل.

رفع مستوى النظافة

وأضاف «الشرشابي» أنه جرى الدفع بفرق العمل بإدارة التدخل السريع تحت رئاسة المهندسة ريحاب أباظة رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بكامل تجهيزاتها، بالمحاور والطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والحواري والأزقة، كما جرى الدفع بتروسيكلات المياه وكمبروسر الهواء لغسيل البلدورات والأرصفة ومحطات النقل الجماعي بكافة أفرع أحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية، كما تم الدفع بتروسيكلات جمع القمامة للحواري والأزقة والأماكن الضيقة بالأحياء الشعبية، إلى جانب الدفع بالمكانس الآلية والجرارات المجهزة بالمحاور والطرق الجديدة والشوارع الرئيسية لتجريد الأتربة ورفع مستوى النظافة، وتم الدفع بالحاويات المجهزه بمكن شفط القمامة الخاصة بصناديق النقاط الدائمة بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية والمحاور والميادين، لسرعة شفط القمامة.