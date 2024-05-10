مراسل «القاهرة الإخبارية»: الوضع الإنساني في غزة كارثي

قال أيمن عماد، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في معبر رفح، إن منظمة «الأونروا» أشارت منذ قليل، إلى أن المواطنين في قطاع غزة، تحديدا في رفح الفلسطينية، يفرون من شدة القصف الإسرائيلي المتلاحق على المدينة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يضرب 40 هدفا

وأضاف عماد، خلال رسالة على الهواء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أشارت إلى أنها استهدفت 40 هدفا خلال الـ24 ساعة الماضية، وكأنها تتباهى بالجرائم التي ترتكب من العمليات العسكرية التي ترصد لحظيا منذ الساعات الأولى لهذا اليوم، سواء من قبل الغارات الإسرائيلية التي تشن على مدار الساعة وتستهدف البنايات، وترى تصاعد أعمدة الأدخنة بشكل كبير، بجانب المدفعية الإسرائيلية التي تقصف بشكل متلاحق بالقنابل والدانات التي تنفجر بشكل مباشر في المساكن والبنايات التي تسقطها فوق رؤوس ساكنيها.

وضع كارثي في غزة

وتابع عماد، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن إسرائيل يجب أن تتغلب على حركة حماس في رفح الفلسطينية، وكأنها إشارة لبدء هذه العملية الموسعة التي انطلقت اليوم، وأن الوضع الإنساني يوصف بالكارثي.