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أسعار الكتاكیت الیوم السبت 11-5-2024.. «البلدي» بـ7 جنيهات

كتب:

محمد متولي
08:47 ص | السبت 11 مايو 2024
كتاكيت

كتاكيت

استقرار كبير سجله سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت 11-5-2024، في بورصة الدواجن، وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 30 و30.25 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية أسعار الكتاكيت اليوم، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من جانب بورصة الدواجن.

أسعار الكتاكيت في مصر

- يتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 30 و30.25 جنيه.

- يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 14 جنيها و15 جنيها.

- يتراوح سعر الكتكوت الساسو بيور ما بين 15 جنيها و16 جنيها.

- يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 7 و8 جنيهات.

- يتراوح سعر الكتكوت الهجين ما بين 10 جنيهات و11 جنيها.

- يتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 12.5 و13.5 جنيه.

- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور ما بين 15 جنيها و16 جنيها.

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بقلم محمد متولي