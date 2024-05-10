بعد تراجع أسعار السيارات.. ما الوقت المناسب للشراء؟

عادت أسواق السيارات إلى الرواج مرة أخرى بعد تراجعت أسعار السيارات، وتساءل عدد كبير على منصات التواصل الاجتماعي عن ما هو الوقت المناسب للبيع أو شراء السيارات؟ لذا نقلت «الوطن» هذا السؤال إلى منتصر زيتون رئيس شعبة السيارات في الغرفة التجارية بكفر الشيخ، الذي تحدث بقوله إن سوق السيارات عادت إليه الحركة وتزايدت القوة الشرائية على الشراء والبيع أيضًا لأنها نسبة وتناسب عندما تعود الحركة والرواج تشمل البيع والشراء معًا بسبب استقرار الأسعار وعدم وجود تقلبات في السوق.

هل الوقت مناسب للشراء السيارات؟

وأضاف زيتون في حديثه للوطن أن السيارات الجديدة وصلت قيمة التراجع فيها من 15 إلى 30 % في بعض الموديلات خاصة الصادرة عن السوق الكوري مثل هوانداي اكسنت وغيرها من الموديلات الصينية والأوربية أيضًا وكذلك الحال شهدت قيمة التراجع أيضًا في السيارات المستعملة.

ثبات الدولار في البنوك أسهم في زيادة القوة الشرائية

وأشار زيتون أن الوقت حاليًا مناسب للشراء سواء كان للسيارات الجديدة أو المستعملة لأن ثبات سعر الدولار في البنوك وضع ملامح واضحة للأسعار بالنسبة للسيارات الجديدة المستورة أو التجميع المحلي وبالتالي فإن أسعار المستعمل في ثبات أيضًا وعليها رواج أكبر من السيارات الجديدة.

وأوضح زيتون أنه عند زيادة الإقبال على الشراء يكون أيضًا هناك إقبالًا على البيع لأن الأمر قائم على التوازن في السوق فمن الطبيعي عند زيادة الإقبال على الشراء يكون الرواج أيضًا البيع لأن المواطن الذي يشتري غالبًا ما يكون باع سيارته ويبحث عن شراء سيارة أخرى بخلاف من يشتري سيارة جديدة لأول مرة وهم فئة قليلة.