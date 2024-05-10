مطالب برلمانية بإعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة على السلع

شهدت جلسات مجلس النواب خلال الأيام الماضية، مطالب من بعض النواب بإعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة على السلع الضرورية، وذلك خلال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، وتستمر المناقشات خلال جلسات المجلس المقبلة، على أن يعود للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح الأحـد المقبل.

ضريبة القيمة المضافة

وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة، ضرورة إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة السلع الضرورية، مطالبين الحكومة بتشكيل لجنة لمتابعة الأداء المالي للهيئات الاقتصادية الخاسرة ومراقبة تنفيذ بنود الموازنة العامة على أرض الواقع وفقا للمخصصات المعلنة.

وشدد النواب خلال المناقشات على ضرورة التزام الحكومة بالتوصيات الصادرة من مجلس النواب في شأن الحسابات الختامية، وطالب النواب بوضع خطة لترشيد الانفاق العام وتعظيم الموارد لسد عجز الموازنة، بالإضافة إلى أهمية تحصيل المستحقات المتأخرة لدى جميع الجهات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة ملتزمة بالشروط والضوابط التي يحددها قانون البنك المركزي، فيما يخص السحب على المكشوف، إذ أنه في ظل الموجة التضخمية قامت الحكومة برفع الضريبة الجمركية عن السلع ذات الأولوية للمواطن.

سلع لا تخضع لضريبة القيمة المضافة

وأوضح أنه يوجد 57 مجموعة سلعية لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، وجميعها سلع تمس احتياجات المواطنين الأساسية، لافتا إلى أن الحصيلة الضريبية حتى نهاية مارس الماضي حققت نموا قدرة 24.1% نتيجة لجهود الإصلاح الضريبي دون فرض أي ضريبة جديدة.