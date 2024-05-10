صوامع الشرقية تستقبل 511 ألف طن قمح من الموردين

أعلنت فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أن توريد الأقماح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة، بلغ 511035 طنا و432 كيلو.

وأشارت وكيلة وزارة التموين في بيان، إلى أنه يقتصر تسويق محصول القمح المنتج محليا موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، على الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري.

وأضافت أن هذه الجهات تتولى استلام كميات القمح المنتج محليًا من الموردين، وذلك بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تسوقها حتى تسليمها لشركات المطاحن.

القمح يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية

من جانبه، شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية محصول القمح والذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية، لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادي، إذ يُنشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية، وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.