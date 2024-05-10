أسعار البصل في المحافظات اليوم.. «شوف الكيلو بكام»

سجلت أسعار البصل اليوم بالمحافظات، انخفاضًا ملحوظًا سواء في سعر البصل بالكيلو، أو سعر البصل بالطن، وسط توقعات بمزيد من الانخفاض خلال الأيام المقبلة، بزيادة حصاد البصل الأحمر والأبيض، مما يتسبب في زيادة العرض عن الطلب وتوافره بكميات ضخمة في الأسواق، لتنخفض أسعاره بصورة أكبر، بالتزامن مع انخفاض أسعار الخضار الأخرى.

وتنشر «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل أسعار البصل اليوم بالكيلو، فضلًا عن أسعار البصل اليوم بالطن في المحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أسعار البصل اليوم في الفيوم

وأوضح مجدي جاب الله رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، أنّ أسعار البصل اليوم بالكيلو في الفيوم ما بين 4 وحتى 9 جنيهات للكيلو الواحد من الأراضي، إذ يعتمد المزارعين على بيع محصول البصل بالجوال للمواطنين من أرضه فور حصاده.

وأشار محمد مجدي، مزارع بصل في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إلى أنّه اعتاد زراعة محصول البصل والخيار منذ 7 سنوات، موضحًا أنّه يعتمد في بيع البصل على جزأين الأول ترك أجولة البصل في الحقل بعد حصادها ليتوافد عليه المارة من على الطريق السريع وشرائها، وبالتالي تكون الأرباح أفضل له إذ يكون البيع منه للمستهلك مباشرةً، بحيث يحدد هو أسعار البصل بالكيلو.

وذكر أنّ ما يتبقى لديه، يبيعه للتجار الذين ينقلوه بدورهم إلى سوق الجملة لبيعه إلى باعة الخضر والفاكهة، وفيها تُحسب أسعار البصل بالطن، ويكون التاجر له حصة أكبر في الربح.

أسعار البصل اليوم في سوق العبور

وتراوحت أسعار البصل اليوم في سوق العبور بين 5 وحتى 10 جنيهات، إذ سجلت أسعار البصل الأحمر الجديد اليوم ما بين 6 وحتى 10 جنيهات، بينما سجلت أسعار البصل الأبيض اليوم ما بين 5 وحتى 8 جنيهات.

أسعار البصل اليوم بالطن 2024

وفيما يخص أسعار البصل اليوم بالطن 2024، فإنّ سعر طن البصل الأبيض تراوح بين 5 وحتى 8 آلاف جنيه، بينما سجل سعر طن البصل الأحمر ما بين 6 وحتى 10 آلاف جنيه.

أسعار البصل اليوم بالدقهلية

وفي محافظة الدقهلية، تنتشر زراعة البصل، مما يجعل أسعاره منخفضة نسبيًا مقارنةً بباقي المحافظات، إذ يبدأ سعر كيلو البصل الأحمر من 3 جنيهات ونصف فقط، بينما ما تزال أعمال حصاد البصل من الحقول مستمرة وهو ما يزيد التوقعات بانخفاض الأسعار مستقبلًا.