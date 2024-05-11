شهد سعر اليورو اليوم السبت 11-5-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة، استقرارًا، وسجلت العملة الأوروبية اليوم في البنك الأهلي المصري 51.17 جنيه للبيع، و51.02 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

وتوضح «الوطن» سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، حسبما أعلنت مواقع البنوك الرسمية بشأن أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في آخر تحديث.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم السبت في البنك المركزي المصري 50.87 جنيه للبيع، و50.74 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

في حين سجل سعر اليورو اليوم السبت في البنك الأهلي المصري 51.17 جنيه للبيع، و51.02 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

كما سجل سعر اليورو اليوم السبت في بنك مصر 51.01 جنيه للبيع، و50.72 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

كما سجل سعر اليورو في بنك cib اليوم السبت 51.02 جنيه للبيع، و50.72 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

وسجل سعر اليورو اليوم السبت في بنك القاهرة 51.01 جنيه للبيع، و50.72 جنيه للشراء.