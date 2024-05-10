سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 10-5-2024

شهد سعر اليورو اليوم الجمعة 10-5-2024 مقابل الجنيه المصري، حالة استقرار، وفقا لآخر تحديث وارد عبر مواقع البنوك حيث سجلت العملة الأوروبية اليوم في البنك الأهلي المصري 51.17 جنيه للبيع، و51.02 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

تستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، وفق ما أعلنته المواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

سجل سعر اليورو اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري 51.17 جنيه للبيع، و51.04 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر اليورو اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري 51.17 جنيه للبيع، و51.02 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

كما سجل سعر اليورو اليوم الجمعة في بنك مصر 51.70 جنيه للبيع، و51.02 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

وسجل سعر اليورو في بنك cib اليوم الجمعة 51.18 جنيه للبيع، و51.02 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

كما سجل سعر اليورو اليوم الجمعة في بنك القاهرة 51.17 جنيه للبيع، و51.02 جنيه للشراء.