حدود السحب والشراء دوليا للبطاقات الائتمانية من بنك مصر.. اعرف التفاصيل

يوفر بنك مصر الحكومي، أنواعا مختلفة من البطاقات الائتمانية للاستخدام داخل وخارج مصر، ونرصد في السطور التالية، حدود الاستخدام خارج البلاد للبطاقات الائتمانية، ما يعادل الجنيه المصري، بحسب الموقع الرسمي للبنك.

حدود الاستخدام خارج مصر للبطاقات الائتمانية

- الحد الشهري للشراء خارج مصر لبطاقة كلاسيك وكلاسيك الإسلامية 3 آلاف جنيه.

- الحد الشهري للشراء خارج مصر للبطاقة الذهبية والذهبية الإسلامية 10 آلاف جنيه.

- الحد الشهري للشراء خارج مصر لبطاقة بيزنس 3 آلاف جنيه.

- الحد الشهري للشراء خارج مصر لبطاقة تيتانيوم وتيتانيوم الإسلامي 25 ألف جنيه.

- الحد الشهري للشراء خارج مصر للبطاقة البلاتينية 50 ألف جنيه.

- الحد الشهري للشراء خارج مصر لبطاقة سيجنتشر وورلد 100 ألف جنيه.

- الحد الشهري للشراء خارج مصر لبطاقة وورلد إيليت 200 ألف جنيه.

حدود السحب النقدي خارج مصر

- الحد الشهري للسحب النقدي خارج مصر 3 آلاف جنيه لبطاقات «الكلاسيك، الكلاسيك الإسلامية، الذهبية، الذهبية الإسلامية، بيزنس، التيتانيوم، التيتانيوم الإسلامي، والبلاتينية».

- الحد الشهري للسحب النقدي خارج مصر 6 آلاف جنيه لبطاقات «سيجنتشر، وورلد، ووورلد إيليت».