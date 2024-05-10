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نادية الجندي تنعى والدة الفنان كريم عبدالعزيز

كتب:

بسمة شطا
03:20 م | الجمعة 10 مايو 2024
كريم عبد العزيز

كريم عبد العزيز

نعت الفنانة نادية الجندي والدة الفنان كريم عبدالعزيز خلال منشور شاركته عبر صفحتها الخاصة على «إنستجرام».

نادية الجندي تنعى والدة كريم عبد العزيز 

وكتبت الفنانة نادية الجندي قائلة: «خالص التعازي، للفنان الكبير والصديق كريم عبدالعزيز، في وفاة والدته السيدة سهير عبدالعزيز، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، ويصبرك يا حبيي على فراقها.. البقاء لله».

ورحلت والدة الفنان كريم عبد العزيز عن عالمنا الأربعاء الماضي، وشُيّع جثمانها من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم، بحضور عدد كبير من النجوم من بينهم أحمد السقا ومصطفى شعبان وأحمد عز ويسرا، وغيرهم.

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بقلم بسمة شطا