نادية الجندي تنعى شيرين سيف النصر: ربنا يرحمها

نعت نادية الجندي، الفنانة شيرين سيف النصر، التي رحلت عن عالمنا أمس، وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء حزنًا على رحيلها المفاجئ.

نادية الجندي تقدم واجب العزاء في الفنانة شيرين سيف النصر

وكتبت نادية الجندي عبر حسابها بموقع «إكس»: «خالص التعازي لكل محبيها وأسرة الفنانة الراحلة ‎شيرين سيف النصر، ربنا يرحمها.. البقاء لله».

وفاة الفنانة شيرين سيف النصر

رحلت عن عالمنا الفنانة شيرين سيف النصر، منذ قليل، في هدوء تام ولم تعلن أسرتها أي تفاصيل عن وفاتها إلا بعد دفنها في مقابر الأسرة.

وأعلن شريف سيف النصر شقيق الفنانة الراحلة عبر صفحته على «فيسبوك» خبر وفاة شقيقته: «توفيت إلى رحمة الله، اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر، وتمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، واقتصرت المراسم على ذلك دون عزاء طبقا لوصيتها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون».