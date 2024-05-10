مصطفى غريب يكشف كواليس تعاونه السينمائي الأول مع ليلى علوي

أعرب الفنان مصطفى غريب عن سعادته بتعاونه لأول مرة مع الفنانة ليلى علوي، من خلال فيلم «المستريحة»، الذي يواصل تصويره حاليًا ويشهد تعاونهما السينمائي الأول.

وقال «غريب» في تصريحات لـ«الوطن» أنّ ليلى علوي لديها روح من البهجة، التى تسيطر بها على كواليس العمل وتجعله أكثر حماسًا.

الكوميديا تسيطر على كواليس فيلم المستريحة

وتابع مصطفى غريب، أنه يقدم خلال فيلم «المستريحة»، دور جديد سيكون مفاجأة للجمهور في إطار كوميدي مع ليلى علوي، خاصة أنه يجمع عدد كبير من نجوم الكوميديا من بينهم الفنان عمرو عبدالجليل، الذي يضيف من لمساته الخاصة وإفيهاته للعمل.

أبطال فيلم المستريحة

ويشارك في بطولة فيلم «المستريحة» عدد كبير من الفنانين من بينهم ليلى علوي، عمرو عبدالجليل، مصطفى غريب، بيومي فؤاد، محمود الليثي، نور قدري، محمد رضوان، عمرو وهبة وآخرين، من إخراج عمرو صلاح، ومن تأليف محمد عبد القوي وأحمد أنور وأسامة حسام الدين وأحمد سعد والي.

مشاركة مسلسل الكبير أوي 8

وشارك «غريب» في الموسم الثامن من مسلسل الكبير أوي مع الفنان أحمد مكي، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم محمد سلام، رحمة أحمد، سماء إبراهيم، حاتم صلاح، وعدد كبير من ضيوف الشرف، من إحراج أحمد الجندي، وتأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين.