إياد نصار وسارة عبد الرحمن أول حضور جنازة والدة يسرا اللوزي (صور)

حرص الفنان إياد نصار والفنانة سارة عبد الرحمن، على حضور جنازة والدة الفنانة يسرا، المقرر إقامتها بعد صلاة العصر اليوم، من مسجد عمر مكرم، في وسط البلد.

ووصل منذ قليل عدد كبير من الأقارب والأصدقاء، إلى ساحة مسجد عمر مكرم، وذلك في انتظار وصول جثمان السيدة سوسن المارديني.

ورحلت عن عالمنا والدة يسرا اللوزي، مساء أمس، حيث أعلن عن الوفاة وموعد ومكان صلاة الجنازة، شقيق الفنانة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

سوسن المارديني سورية الأصل، تنتمي لعائلة كبيرة وهي عائلة مارديني، لها أفرع كثيرة في سوريا ومصر والولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وعملت سوسن مارديني لفترة طويلة من حياتها في مسرح العرائس، ثم التحقت بالعمل لدى الشركة العالمية والت ديزني، ولها إسهامات كثيرة في ترجمة ودبلجة عدد من أفلامها التي لازالت خالدة في أذهاننا، مثل سلسلة مغامرات ويني الدبدوب، وقصص بطوط.